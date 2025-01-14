في واقعة ريناد عادل.. ماذا قال والدا طفلة الإسكندرية أمام النيابة؟

كتب- محمود الشوربجي:

استجوبت النيابة العامة، والدا الطفلة "ريناد عادل محمد"، طالبة الصف السادس الإبتدائي بإحدى مدارس الإسكندرية، بشأن تفاصيل وفاتها.

ووفق بيان للنيابة العامة، شهدا والدا الطفلة، بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أي أشخاص آخرين.

وقالت النيابة، إن والدا "ريناد" اعترفا بأنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.

وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت النيابة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها.

وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية؛ لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على أثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار.