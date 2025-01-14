النيابة العامة تكشف مفاجأت في واقعة "طفلة الإسكندرية"

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت النيابة العامة، التفاصيل الكاملة حول ما أثير بشأن وفاة الطفلة "ريناد عادل محمد"، طالبة الصف السادس الإبتدائي بإحدى مدارس الإسكندرية، من شرفة منزلها، لعدم سدادها مصاريف الدراسة.

وذكرت النيابة في بيانها، اليوم، أنها تلقت بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمرعليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية؛ لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على أثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار.

واستجوبت النيابة والدا الطفلة وشهدا بأنها لا تعانى من أى أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أى أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وجارٍ استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن والسلم العام؛ لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.