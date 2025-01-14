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النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية

07:50 م الثلاثاء 14 يناير 2025

صورة من اللقاء

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كتب- محمد الصاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

خلال اللقاء عرضوا على النائب العام، الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

النائب العام نيابة استئناف أسيوط المحامين العموم
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