لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"عايش لوحده بعد الانفصال عن زوجته".. العثور على جثة نجار داخل شقة في حلوان

06:57 م الثلاثاء 14 يناير 2025

العثور على جثة نجار داخل شقة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة نجار متوفى داخل شقة بمدينة حلوان، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنه.

وورد بلاغًا لقسم شرطة حلوان من أهالي منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة مسن داخل شقته.

بالانتقال تبين العثور على جثة رجل يدعى "ع أ." يبلغ من العمر 61 سنة، يعمل نجارًا، ويرتدي كامل ملابسه.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى يقيم بمفرده داخل شقته بعد انفصال زوجته وأولاده عنه منذ فترة طويلة، وأنه كان يعاني من أمراض مزمنة، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

بالكشف الظاهري تبين أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة منذ 5 أيام، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .

جثة نجار حلوان جثة شخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* اتفاق غزة: مُهمة حصر أرقام "الموت والدمار" مستمرة