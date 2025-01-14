موكلي خرج من الشركة قبل 6 أشهر.. محامي على غزال يكشف تفاصيل جديدة قبل جلسة غد

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كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي معتز نور الدين، دفاع لاعب منتخب مصر السابق "علي غزال"، آخر تطورات اتهام موكله بالنصب على عدد من الأشخاص في مبالغ مالية.

وقال معتز نور الدين، محامي اللاعب علي غزال، إن موكله مثل أمام المحكمة بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وذلك تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات المعارضة لإعادة النظر في القضية، التي ستُعقد جلستها غدًا الأربعاء 15 يناير أمام محكمة جنح التجمع الأول.

وأشار الدفاع إلى أن موكله، لاعب كرة القدم السابق، مر بفترة عصيبة خلال الأيام الماضية، حيث عانى من التحديات والضغوط وسط تضارب المعلومات بين جمهوره ومحبيه، ما بين مؤيد ومشكك، ووصف هذه الفترة بأنها الأصعب في حياة علي غزال، الذي ظل متمسكًا بثقته في براءته وعدالة القضاء، مؤكدًا أنه ينتظر إنصافه وإعلان الحقيقة أمام الجميع.

وأضاف محامي علي غزال أن المستندات الرسمية المقدمة للمحكمة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن موكله قد انسحب رسميًا من شركة “جلوبال جروب” قبل الواقعة محل الدعوى بأكثر من ستة أشهر، مما ينفي عنه أي صلة قانونية بالقضية.

وأوضح أن الشيكات موضوع الدعوى تم تحريرها بواسطة صاحب الشركة نفسه، الذي تسلم المبالغ المالية بعد خروج اللاعب من الشركة بفترة طويلة، ما يؤكد بطلان الاتهامات الموجهة إليه.