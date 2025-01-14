عقب خروجه من الجلسة.. وفاة محامي في محكمة التجمع الخامس

كتب- أحمد عادل:

لقي محام مصرعه بمحكمة التجمع الخامس عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد دقائق قليلة من خروجه من إحدى الجلسات.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما شعر المحامي بحالة من الإعياء الشديد أثناء وقوفه أمام البوابة الرئيسية للمحكمة. حاول الحاضرون مساعدته، وتم استدعاء سيارة الإسعاف على وجه السرعة.

جرى نقله إلى أقرب مستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله، وأفادت التقارير الطبية الأولية بأن السبب يعود إلى أزمة قلبية حادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة.