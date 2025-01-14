قرار قضائي جديد بشأن محاكمة ابن طليقة شيف شهير في قضية دهس عامل دليفري

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة مستأنف الطفل بأكتوبر، الثلاثاء، محاكمة ابن طليقة الشيف الشربيني في قضية دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد إلى جلسة 28 يناير الجاري.

كانت محكمة جنح الطفل بالجيزة قد قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، كما غرّمته 100 ألف جنيه على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

وأحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص.

كشف تقرير الطب الشرعي، الذي تضمن تحليل عينة دماء المتهم، عن تطور جديد في القضية، حيث أظهرت نتائج تحليل المخدرات أن العينة خالية من أي آثار للمواد المخدرة.

وفي أقواله أمام النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، روى المتهم تفاصيل الحادث. وأوضح أنه استولى على مفتاح سيارة "رانج روفر" الخاصة بزوج والدته الشيف الشربيني للذهاب إلى السوبر ماركت. أثناء سيره على الطريق، فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري يغير الحارة المرورية فجأة، فلم يتمكن من التوقف أو تفاديه، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأضاف المتهم أنه توقف بعد عدة أمتار بسبب عطل في السيارة، واتصل بزوج والدته لإبلاغه بالحادث، لكنه غادر المكان خشية تعرضه للاعتداء من المارة وأصدقاء الضحية.

وجهت النيابة للمتهم تهم القتل الخطأ، وقيادة سيارة بدون ترخيص، والتقاعس عن مساعدة الضحية.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات. كما أمرت بإخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.