مقابل 70 ألف جنيه.. تصالح مطرب شعبي مع أسرة طفل دهسه في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

كشف دفاع المطرب الشعبي المتورط، في دهس طفل بمنطقة إمبابة عن التوصل إلى اتفاق للتصالح مع أسرة الطفل، مقابل دفع تعويض قدره 70 ألف جنيه.

وأفاد الدفاع بأن مبلغ التعويض جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، بما في ذلك كسور وكدمات بالجسد جراء الحادث، إلا أن التصالح لم يُقدَّم إلى المحكمة حتى الآن.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد أحالت المطرب الشعبي المتهم في الواقعة إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا بوقوع حادث مروري في منطقة إمبابة، حيث قام قائد سيارة بدهس طفل. تم ضبط المتهم، وتبيّن أنه مطرب شعبي.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.