لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مقابل 70 ألف جنيه.. تصالح مطرب شعبي مع أسرة طفل دهسه في إمبابة

02:53 م الثلاثاء 14 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

كشف دفاع المطرب الشعبي المتورط، في دهس طفل بمنطقة إمبابة عن التوصل إلى اتفاق للتصالح مع أسرة الطفل، مقابل دفع تعويض قدره 70 ألف جنيه.

وأفاد الدفاع بأن مبلغ التعويض جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، بما في ذلك كسور وكدمات بالجسد جراء الحادث، إلا أن التصالح لم يُقدَّم إلى المحكمة حتى الآن.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد أحالت المطرب الشعبي المتهم في الواقعة إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا بوقوع حادث مروري في منطقة إمبابة، حيث قام قائد سيارة بدهس طفل. تم ضبط المتهم، وتبيّن أنه مطرب شعبي.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

دهس طفل إمبابة حادث دهس طفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار قضائي جديد بشأن محاكمة ابن طليقة شيف شهير في قضية دهس عامل دليفري

إعلان

إعلان

المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟