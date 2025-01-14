لتسريب امتحانات النقل.. قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن 3 مسؤولين بإدارة طما التعليمية (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

باشرت النيابة الإدارية بطما التحقيق في واقعة تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما في محافظة سوهاج.

صرحت النيابة الإدارية في بيان لها بأنها تلقت بلاغًا من الإدارة التعليمية بطما يفيد برصد إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج تسريب الامتحانين، وإخطار إدارة طما بالواقعة.

بناءً على ذلك، تم إلغاء النموذجين المُسرّبين واستبدالهما بنماذج أخرى على الفور، مع استمرار الامتحانات في موعدها المحدد. كما قام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته للانتقال إلى مقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسؤولين عنها.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور محافظ سوهاج قرارًا بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات التأديبية.

باشر التحقيقات في البلاغ المستشار الحسيني مصطفى الجندي، تحت إشراف المستشار حسين أبو راية - مدير النيابة. وقررت النيابة استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما وأعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج للاستماع إلى شهاداتهم بالتفصيل حول الواقعة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.