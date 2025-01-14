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ضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية في رمسيس

12:27 م الثلاثاء 14 يناير 2025

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية. وقد تم ضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية وتثبيت زجاج خلفي معتم "فاميه" أثناء سيره بمنطقة رمسيس في القاهرة.

وبالفحص، تم تحديد السيارة وقائدها (مقيم في دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها.

ضبط قائد سيارة طمس لوحات سيارة رمسيس
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