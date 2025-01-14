ضبط 5 لصوص لسرقة السيارات والشقق في مناطق التجمع وعابدين وحلوان

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط 5 لصوص لسرقتهم سيارات وشقق سكنية في مناطق التجمع وعابدين وحلوان.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لارتكابه واقعة سرقة سيارة "فنطاس" حال توقفها في موقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وتم بإرشاده ضبط السيارة.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال سيره بالسيارة التي يقودها بدائرة قسم شرطة عابدين "بدون تراخيص"، وبمناقشته، اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها بعد إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما باستدراج أحد الأشخاص إلى شقة سكنية في دائرة قسم شرطة حلوان وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية بالإكراه. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالي.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه باستدراج آخر واحتجازه في إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة حلوان والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه بعد التعدي عليه بالضرب. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.