للحد من النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 شركات سياحية، غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة.

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 4 شركات بدون ترخيص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية، وإيهامهم بأنها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ شقق مستأجرة مقرات مؤقتة لإدارتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر داخل المكاتب على أكلاشيهات، تذاكر طيران، تأشيرات، إعلانات لرحلات دينية وبرامج سياحية، دفاتر إيصالات، بيانات العملاء، لافتات ودعاية للرحلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وإحكام الرقابة على الشركات غير المرخصة.