"برتقانة هيقتل أخوك".. قرار من الجنايات بشأن جريمة عزبة نوفل

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "5"جنايات بولاق الدكرور، بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، تأجيل نظر محاكمة 3 متهمين في واقعة مقتل "عامل" إثر مشاجرة دارت بينهما في عزبة نوفل ببولاق الدكرور، إلى جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين ووائل عزيز مهنا وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 22611 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور المُقيدة برقم 5712 لسنة 2024 كُلى جنوب الجيزة، أن المتهمين "عمرو م"، الشهير بـ"برتقانة"، و"أحمد ع"، و "إيهاب م"، قتلوا المجني عليه "إيهاب منير"، عمدًا مع سبق الإصرار و بباعث الانتقام بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض "كزلك"، لخلاف استعر فيما بينه والمتهم الأول فأنتاب الأخير نزعة الانتقام، فتوجهوا حيث أيقنوا تواجده ضامرين في نفسهم قتله وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم عدة ضربات قاتلة استقرت بساعديه الأيمن والأيسر حال تواجد المتهمين الثاني والثالث للشد من أزره، قاصدين من ذلك قتله محدثين لديه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة شقيق الضحية، والذي أكد أنه تلقى اتصال هاتفي مفاده قيام المتهمين بالتعدي على شقيقه المجني عليه محدثين ما به من إصابات، لوجود خلافات سابقة فيما بين شقيقه المجني عليه والمتهمين وذلك لقيام المتهم الأول بالاستيلاء على الدراجة النارية الخاصة بشقيقه، وأضاف بتواصل المتهم الثالث معه هاتفيا مبلغا إياه بعزم المتهم الأول على إزهاق روح شقيقه إن لم يتنازل عن الدراجة النارية وعزا قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجني عليه شقيقه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالطرفين العلويين هي إصابات ذات طبيعة قطعية حيوية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل السنجة المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، وتعزي الوفاة إلى الإصابة القطعية بالطرفين العلويين وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية ونزيف إصابي و صدمة نزفية غير مرتجعة والوفاة.

أقر المتهم الأول بالواقعة وقيامه بالتعدي علي المجني عليه، بأن توجه رفقة المتهمين الثاني والثالث عقب إعداد أسلحة بيضاء إلي مكان تواجد المجني عليه وذلك انتقاما منه لقيامه بإحداث إصابته، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض "كذلك" استقرت في ذراعيه محدثاً إصابته.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتى أصدرت قرارها السابق ضد المتهمين.