5 مصابين في تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد جنوب القاهرة اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالقرب من كوبري طرة الأسمنت.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع ميكروباص اتجاه مدينة نصر مسجلا 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي.

في سياق آخر، أصيب شخص في مشاجرة بطريق الواحات نقل على إثرها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني للوقوف على ملابسات الواقعة.