لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نهاية مروعة لطفل في حدائق المعادي

07:28 م الإثنين 13 يناير 2025

جثة طفل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ11 بحدائق المعادي، الاثنين.

تلقى مسؤول قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع حسانين الدسوقي.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفل عمره نحو 11 عامًا، سقط من الطابق الحادي عشر في ظروف غامضة وسط تجمع عدد من الأهالي.

الشرطة تستمع لأقوال أسرة الطفل فيما أودعت جثته ثلاجة مستشفى مبرة المعادي تحت تصرف النيابة العامة.

جثة جث طفل حدائق المعادي القاهرة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكهرباء تنهي حياة عامل بالقاضية داخل مزرعة بالشيخ زايد

إعلان

إعلان

عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى