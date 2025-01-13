نهاية مروعة لطفل في حدائق المعادي

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ11 بحدائق المعادي، الاثنين.

تلقى مسؤول قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع حسانين الدسوقي.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفل عمره نحو 11 عامًا، سقط من الطابق الحادي عشر في ظروف غامضة وسط تجمع عدد من الأهالي.

الشرطة تستمع لأقوال أسرة الطفل فيما أودعت جثته ثلاجة مستشفى مبرة المعادي تحت تصرف النيابة العامة.