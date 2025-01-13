نجاة شخص من الموت حرقًا بالنهضة

كتب - محمد شعبان:

نجا شخص من الموت حرقًا وسط نيران شقة سكنية بالنهضة مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة النهضة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمساكن العبد.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الأرضي بـ "بلوك 9" المكون من 5 أدوار وتم إجلاء حالة اختناق إلى مستشفى السلام وإخماد الحريق.