جريمة كمبوند زايد.. قرار عاجل من الجنايات في قضية مقتل ابن السفير السابق

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "22"جنايات جنوب الجيزة بمحكمة الكيلو 10.5، برئاسة المستشار أشرف الهواري، تأجيل نظر ثالث جلسات مُحاكمة طالبان وسايس في واقعة مقتل ابن سفير مصري سابق داخل شقة سكنية بإحدى كمبوندات الشيخ زايد؛ بغرض سرقته أمواله وسيارته، إلى جلسة 12 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

ووصل المتهمين إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، في حراسة أمنية مُشددة لنظر ثالث جلسات المُحاكمة.

ونظرت المحكمة الجلسة الماضية، استجوبت المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المسندة بأمر الإحالة واستمعت إلى طلبات دفاع المتهمين وسماع شهادة رئيس المباحث، كما ناقشت الطبيبة الشرعية حول الواقعة حيث أكدت أن الوفاة حدثت نتيجة طعنات في الصدر والبطن.

واستهل دفاع الطالبان في طلباتهم أمام المحكمة، بعرض موكليهما على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة ٤٥ يومًا، وذلك لإعداد تقرير وافٍ بحالتهما العقلية لبيان عما إذا كان يعانيان من خلل عقلي من عدمه، واستنادًا إلى ذلك قدم دفاع الأول حافظة مستندات تحوي على 5 تقارير تفيد بأن موكله يعاني من حالة نفسية ويتابع في مركز علاج نفسي من قبل وقوع الجريمة بعامين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان "مارك ويوسف" طالبان، اتفقا على قتل جارهما ابن سفير مصري سابق يقيم بشقة في إحدى الكمبوندات بالشيخ زايد بغرض سرقته، حيث نفذا مخططهما وأتما جريمتهما بقتل جارهما بعدما تسللا من نافذة المسكن.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمان استوليا على سيارة المجني عليه وذهبا إلى أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، بعدما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه (هاتف و مبلغ مالي) واتفقا المتهمان مع سايس على أن يعطياه مبلغ 20 ألف جنيه مقابل أن يساعدهما في التخلص من الجثة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين من خلال تتبع هاتف وسيارة المجني عليه، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بغرض سرقته، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.