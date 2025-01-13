جريمة كمبوند زايد ..قرارا عاجل من الجنايات في قضية مقتل ابن السفير السابق

كتب - رمضان يونس:

قررت الجائرة "22"جنايات جنوب الجيزة بمحكمة الكليو 10.5، برئاسة المستشار أشرف الهواري، تأجيل نظر ثالث جلسات مُحاكمة طالبان وسايس في واقعة مقتل ابن سفير مصري سابق داخل شقة سكنية بإحدى كمبوندات الشيخ زايد؛ بغرض سرقته أمواله وسيارته، إلى جلسة 12فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

ووصل المتهمين إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، في حراسة أمنية مُشددة تزامنًا لإنعقاد ثالث جلسات مُحاكمة المتهمين.

ونظرت المحكمة الجلسة الماضية، استجوبت المتهمين وواجتهم بالاتهامات المسندة بأمر الإحالة واستمعت إلى طلبات دفاع المتهمين وسماع شهادة رئيس المباحث، كما ناقشت الطبيبة الشرعية حول الواقعة ونفت تعدي المتهمان على المجني عليه جنسيا كما أدعي دفاع الطالبان مؤكدة أن الوفاة حدثت نتيجة طعنات في الصدر والبطن.

واستهل دفاع الطالبان في طلباتهما أمام المحكمة، بعرض موكليهما على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية "العباسية" لمدة ٤٥ يومًا وذلك لإعداد تقرير وافٍ بحالتهما العقلية لبيان عما إذا كان يعانيان من خلل عقلي من عدم، واستنادًا على ذلك، قدم دفاع الأول حافظة مستندات تحوي على 5 تقارير تفيد بأن موكله يعاني من حالة نفسية ويتابع في مركز علاج نفسي من قبل وقوع الجريمة بعامين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان "مارك ويوسف" طالبان، اتفقا على قتل جارهما ابن سفير مصري سابق يقيم بشقة في إحدى الكامبوندات بالشيخ زايد بغرض سرقته، حيث نفذا مخططهما واتما جريمتهما بقتل جارهما بعدما تسلل من نافذة المسكن.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمان استوليا على سيارة المجني عليه وذهبا إلى أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، بعدما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه (هاتف و مبلغ مالي) واتفقا المتهمان مع سايس على أن يعطياه مبلغ 20 ألف جنيه مقابل أن يساعدهما في التخلص على الجثة.

وألقي رجال المباحث القبض على المتهمين من خلال تتبع هاتف وسيارة المجني عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بغرض سرقته، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد و السرقة.