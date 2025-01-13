تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" لـ 20 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" إلى جلسة 20 فبراير المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

تضمنت التهم الموجهة إلى المتهمين، وفقاً لأمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015، تدبير تجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة أثناء فض التجمهر. كما شملت التهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

ووجهت للمتهمين كذلك تهمة تشكيل وإدارة عصابة هاجمت سكان ومحيط ميدان النهضة، بالإضافة إلى مقاومة السلطات المكلفة بتنفيذ أمر قضائي بفض التجمهر في 31 يوليو 2013.