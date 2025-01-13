بعد واقعة تعذيب كلب المطرية.. ما العقوبات القانونية لحماية الحيوانات؟

كتب- أحمد أبو النجا:

أثارت واقعة تعذيب كلب في المطرية، استياءً واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص يربط "كلبًا ضالًا" بحبل من عنقه محاولًا وضعه في حقيبة سيارته. دفعت هذه الحادثة أجهزة الأمن للتحرك سريعًا، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبحسب التحقيقات، تبين أن المتهم موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. اعترف المتهم خلال التحقيقات بنيته إبعاد الكلب عن المنطقة بعد أن لاحظ محاولاته عقر الأطفال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

العقوبات القانونية لحماية الحيوانات في مصر

يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لحماية الحيوانات من الإيذاء، وفقًا للمواد الآتية:

- المادة 355: تنص على معاقبة كل من يقتل عمدًا دون مبرر حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من المواشي، أو يضر به ضررًا كبيرًا، بالحبس مع الشغل. كما تشمل العقوبة من يقوم بتسميم هذه الحيوانات.

- المادة 356: إذا ارتُكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الليل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

- المادة 357: تُعاقب كل من يقتل عمدًا حيوانًا مستأنسًا لم يُذكر في المادة 355 أو يلحق به ضررًا كبيرًا، بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

بعد تعديل القانون، تم إضافة المادة 357 التي وسّعت نطاق الحماية ليشمل جميع الحيوانات المستأنسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز الرفق بالحيوانات وتطبيق العقوبات على المخالفين.