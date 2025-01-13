بعد تأييد إعدام القاتل.. تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية "أرسانيوس وديد"

كتب- محمود الشوربجي:

أسدلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الستار عن محاكمة المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحافظة الإسكندرية. وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم نهرو عبد المنعم، بعد إدانته بقتل الكاهن أرسانيوس وديد.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت عقب الواقعة أن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، تعرض للاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته من قِبَل شخص مجهول، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، حيث فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى.

وُلد القمص أرسانيوس وديد في 4 أغسطس 1961، وحصل على دبلوم الصنايع قسم الميكانيكا، ثم خدم قبل سيامته الكهنوتية في كنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك. سيم كاهنًا في 16 يونيو 1995 بيد البابا شنودة الثالث لخدمة منطقة كرموز. على مدار حوالي 27 عامًا، خدم أرسانيوس وديد شعب منطقة كرموز ومحرم بك، وتتلمذ على يديه العديد من الأبناء الذين أصبح منهم آباء كهنة ورهبان. رُسِم في رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 16 أكتوبر 2021.

وقد توفي القمص أرسانيوس وديد في حادث غادر مساء يوم 7 أبريل 2022، بعدما طعنه المتهم بسلاح أبيض خلال شهر رمضان.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا سابقًا بإعدام المتهم، بعدما أقر بارتكاب الجريمة باستخدام سكين كان قد عثر عليه في مجمع للقمامة، واحتفظ به دفاعًا عن نفسه. وقد أوضح في التحقيقات أنه لم يشعر بما ارتكبه إلا بعد إلقاء القبض عليه.

تمت متابعة الواقعة من قبل النيابة العامة، التي استمعت لشهادات 17 شاهدًا واطلعت على تقارير الطب الشرعي والسموم، وأكدت التحقيقات أن المتهم طعن الكاهن في عنقه قاصدًا قتله، وتم القبض عليه وتحفظوا على السكين الذي كان بحوزته.