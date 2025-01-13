حكم نهائي وبات.. الإعدام شنقًا ضد قاتل كاهن الإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم نهرو عبد المنعم، بعد إدانته بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحافظة الإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا سابقًا بإعدام المتهم، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل خلال شهر رمضان، حين طعن الكاهن بسلاح أبيض مما أودى بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان قد انتقل إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل، متنقلاً بين المحافظات، وادعى أنه عثر على سكين في مجمع للقمامة واحتفظ به للدفاع عن نفسه.

وأضاف في أقواله أنه يوم الواقعة لم يشعر بما ارتكبه إلا بعد إلقاء القبض عليه من قِبل المتواجدين في المكان.

واستمعت النيابة لشهادة 17 شاهدًا على الواقعة، وعاينت محل ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدّرة.

وأسفرت معاينة النيابة عن وجود آثار دماء بمحل الواقعة، والعثور على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، حيث تَبيَّن للنيابة من مُشاهدتِها ظهورُ الكاهن قبل وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم وبيده كيس بلاستيكي وتوجه للمجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول موالاة التعدي عليه بطعنة أخرى، إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين الذي كان بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

في التحقيقات، أقر المتهم أنه وفد إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكين بمجمع للقمامة، فاحتفظ به دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.