قرار قضائي جديد بشأن مسلم ونور التوت بقضية سرقة لحن "أول حياتي ياما"

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، المتهمين بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا، إلى جلسة 23 يناير المقبل، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء حول الواقعة.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدم ببلاغ يتهم فيه مسلم ونور التوت باستخدام لحن الأغنية المذكورة دون إذن مسبق، ودمجه في مهرجان بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة"، مشيرًا إلى أن كلمات المهرجان تحتوي على عبارات تخدش الحياء العام وتهدد الذوق العام للمجتمع المصري.

يُذكر أن البلاغ، الذي حُرر برقم 707652، شمل أيضًا أسماء أخرى من صناع المهرجان، من بينهم إسلام كابونجا، فيلو، وحمو الطيخا، بالإضافة إلى شركة إنتاج فني، متهمًا إياهم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للملحن حسن دنيا.