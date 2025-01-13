تخفيضات وهمية.. ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بجنوب سيناء

كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من ضبط شخصين، بعد قيامهما بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأشارت التحريات إلى قيام 3 أشخاص، بينهم 2 يحملان جنسية إحدى الدول، بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، من خلال الادعاء بقدرتهم على توفير حجوزات في عدد من الفنادق، وطلب تحويل مبالغ مالية دون الوفاء بذلك.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين، بينما كان الثالث خارج البلاد. وضبط بحوزتهما مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى 4 هواتف محمولة ولاب توب مستخدمين في نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المتهمين للجهات المختصة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.