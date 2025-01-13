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ارتكبوا 15 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الموتوسيكلات في بني سويف

12:43 م الإثنين 13 يناير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.
أسفرت المعلومات والتحريات عن قيام 4 عناصر إجرامية، من بينهم عميل سيئ النية "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية.
تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب في دوائر عدة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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