صوروها عارية ونشروا الفيديو.. النيابة تحقق في تخدير 4 شباب لفتاة في نادٍ شهير بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في انتشار مقطع فيديو على جروبات نادٍ شهير في مدينة 6 أكتوبر، يتضمن تجريد فتاة من ملابسها وتعرضها للتحرش من قبل عدة شباب.

وقررت النيابة إرسال مقطع الفيديو إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وبيان محتواه وما إذا كان تضمن تعديلات أو فبركة من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الجيزة قبضت على 4 أعضاء في نادٍ شهير في مدينة 6 أكتوبر عقب اتهامهم باستدراج طالبة ثانوية إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم، حيث خدروها، ثم جردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو، ثم بثوه على جروب النادي.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من رجال قسم أكتوبر يفيد باستدراج 4 شباب، أعضاء في نادٍ شهير، طالبة ثانوية إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم، حيث وضعوا لها أقراصًا مخدرة في العصير، جردوها من ملابسها، وتحرشوا بها، ثم وثقوا ذلك بمقطع فيديو تم نشره على جروبات النادي.

تم القبض على المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحريز الهاتف المحمول، الذي صوّر به المتهمون الفيديو، وتولت النيابة التحقيق.