سقوط عاملين في بالوعة صرف صحي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

يصارع عاملان الموت داخل المستشفى إثر سقوطهما في بالوعة صرف صحي بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط عاملين في بالوعة بمنطقة 300 الصناعية.

انتقلت أقرب دورية أمنية مدعومة بفريق إنقاذ، وتبين سقوط عاملين اثنين في بالوعة صرف صحي في المنطقة الصناعية أمام شركة الشرقية للدخان.

تم استخراج العاملين ونقلهما إلى المستشفى إثر إصابتهما بتوقف في عضلة القلب، وسط محاولات لإنعاشهما.