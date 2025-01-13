مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان

كتب- علاء عمران:

لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة أثناء محاولتهم جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

توصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة إلى معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي يضم 4 عناصر إجرامية خطيرة، سبق الحكم عليهم في عدة جنايات تشمل القتل والمخدرات.

كانت العصابة تسعى لجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها على عملائهم. وعقب تحديد موقعهم، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسوان.

وعند شعورهم بوجود القوات، بادر أفراد التشكيل بإطلاق النيران، مما أسفر عن تبادل إطلاق النار ومصرعهم. وأسفرت العملية عن ضبط 105 كيلوجرامات من المواد المخدرة المتنوعة، و8 أسلحة نارية مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 14.5 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.