ضبط بطل فيديو سرقة هواتف الطلاب في شوارع الجيزة

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عاطل بتهمة سرقة هواتف الطلاب في شوارع الجيزة.

كانت أجهزة الأمن، قد رصدت تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران تضرر شخصين من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفين محمولين خاصين بنجليهما (طالبين) أثناء سيرهما في الجيزة.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن الهاتفين المحمولين المستولى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.