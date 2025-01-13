"ضربه بالنار".. عامل ينهي حياة جاره في الهرم

كتب - محمد شعبان:

قتل تاجر على يد جاره بطلق ناري بسبب خلافات قديمة بالهرم وألقت الشرطة القبض على المتهم.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من أحد المستشفيات بوصول أريعيني مصابا بطلق ناري ووفاته لاحقا إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وجاره تطورت إلى مشاجرة أطلق على إثرها الأخير عيارا ناريا اخترق قلب الضحية.

سقط الرجل غارقا في دمائه وحاول الأهالي إسعافه بنقله لأقرب مستشفى لكنه فارق الحياة وتمكن ضباط المباحث الجنائية من الإيقاع بالمتهم وسلاح الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح بمعرفة الطب الشرعي.