إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

تضمنت التهم الموجهة إلى المتهمين، وفقاً لأمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015، تدبير تجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة أثناء فض تجمهرهم، بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق. كما وجهت لهم تهم تشكيل وإدارة عصابة هاجمت سكان ومحيط ميدان النهضة، ومقاومة السلطات المكلفة بتنفيذ أمر قضائي بفض التجمهر في 31 يوليو 2013.