حبس عاطل بتهمة حيازة مخدرات في عابدين

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة عابدين، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في منطقة عابدين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، مزاولة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من المواد المخدرة- هاتف محمول ـ مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.