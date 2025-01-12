إلغاء حبس البلوجر سوزي الأردنية وتغريمها 300 ألف جنيه

"خلّصوها في القسم".. ماذا حدث بين هدير عبد الرازق ووالدها و"أوتاكا" في

كتب- أحمد عادل:

ألغت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة أيدت في وقت سابق الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بالحبس سنتين، على البلوجر سوزي الأردنية غيابيًا، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

وقالت سوزي الأردنية، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق "تيك توك"، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: "أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس".

كانت أجهزة الأمن في القاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.