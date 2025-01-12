جمل يفسد جولة سائحة صينية في الأهرامات

كتب - محمد شعبان:

9 ساعات كاملة قطعتها "جاسمين" من الصين إلى القاهرة أملًا في الاستمتاع بآخر عجائب الدنيا السبع إلا أن ثمة مفاجأة غير سارة انتظرتها في حضرة الأهرامات.

اليوم الأحد، توجهت صاحبة الـ44 عامًا إلى المنطقة الأثرية، مشاعر مختلطة انتابتها لدى رؤيتها للأهرامات وتمثال "أبو الهول".

ووسط أجواء شتوية ممتعة قررت السائحة الصينية زيادة جرعة الأدرينالين واستقلت جملا لكن سرعان ما انقلبت الأحداث رأسًا على عقب.

"جاسمين" اختل توازنها وسقطت من أعلى الجمل فأصيبت بكسر في عظام الوجه والترقوة اليمنى نقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج وتحرر المحضر اللازم.

في سياق آخر، أصيب 5 أشخاص بينهم 3 فلسطينيون في تصادم جماعي بمطلع محور الفريق كامل عامر بمنطقة المنيب ونقلوا إلى مستشفى أم المصريين‮.