لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني بـ"أحداث ميدان لبنان"

03:50 م الأحد 12 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة إسلام محمد أحمد، المتهم بالتظاهر وإثارة الشغب وحيازة الخرطوش والألعاب النارية، والمتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث ميدان لبنان"، إلى جلسة 26 يناير الجاري لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكان المتهم قد صدر ضده حكم غيابي في 7 أبريل 2016 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.
وأشارت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة إلى أن المتهمين في القضية تظاهروا بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفوضى، كما أنهم حازوا ألعابًا نارية وأسلحة خرطوش والذخيرة المناسبة لها. ووجهت النيابة للمتهمين، الذين تم ضبطهم في ميدان لبنان بالمهندسين، تهم التظاهر دون تصريح، التجمهر، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل حركة المرور والمواصلات، وحيازة خرطوش وألعاب نارية.

محكمة الجنايات أحداث ميدان لبنان خرطوش إثارة الشغب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث أبو النمرس"

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين