تأجيل استئناف 6 متهمين بقضية "حرس الثورة" على الأحكام الصادرة ضدهم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الاستئناف المقدم من 6 متهمين بتولي وقيادة جماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة"، إلى جلسة 12 فبراير المقبل للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر قد أصدرت حكمًا في القضية، قضت فيه بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ 28 متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني، وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.