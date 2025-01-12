هل قيادة السيارة بيد واحدة تعد مخالفة؟ اللواء مدحت قريطم يوضح

كتب- أحمد أبو النجا:

مع التطور التكنولوجي، أصبحت الرادارات الحديثة تلعب دورًا هامًا في ضبط المخالفات المرورية بدقة عالية، مما يساهم في تحسين السلامة على الطرق وتقليل الحوادث. ومع انتشار هذه الأجهزة، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز استخدامها لمراقبة التزام السائقين بقوانين المرور.

في هذا السياق، يتساءل العديد من السائقين عن المخالفات التي قد يرتكبونها أثناء القيادة، ومن بين هذه التساؤلات، يبرز السؤال حول ما إذا كانت قيادة السيارة بيد واحدة تُعد مخالفة مرورية.

هل قيادة السيارة بيد واحدة تعد مخالفة؟

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن المخالفات المرورية البارزة تتلخص في 3 مخالفات رئيسية. وأوضح "قريطم" خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه المخالفات هي: تجاوز السرعة المقررة، التحدث في المحمول أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان.

وأشار إلى أن إمساك عجلة القيادة (الدريكسيون) بيد واحدة لا يُعد مخالفة مرورية، لكنه أكد على أن من الأفضل دائمًا التحكم بالعجلة باستخدام اليدين لضمان السيطرة الكاملة على السيارة.

كما أكد قريطم أن الرادارات الموجودة على الطرق لا يمكنها التقاط رخص السيارات المنتهية مباشرة، حيث إنها مختصة فقط برصد السرعات والمخالفات الأخرى. وترسل الرادارات هذه البيانات إلى الجهات المختصة للتحقق من معلومات السيارة وصلاحية الرخصة. في حال اكتشاف أن الرخصة منتهية، يتم تسجيل ذلك كمخالفة إضافية.

وأوضح قريطم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الرادارات لا تعمل على التحقق من صلاحية رخص السيارات بشكل مباشر. هذه العملية تتم عبر قاعدة بيانات المرور المحدثة، التي يتم الوصول إليها من خلال الكاميرات المثبتة على الطرق أو أجهزة الفحص عند التفتيش على المركبات.

وأضاف قريطم أن أجهزة الرادار المتطورة قادرة على رصد أكثر من 10 أنواع من المخالفات، مثل التخطي الخاطئ وعدم الالتزام بمسافة الأمان بين المركبات، إلا أن بعض هذه الخصائص لم يتم تفعيلها بالكامل بعد.

وأشار إلى أن التطور في أنظمة الرادار يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث الناتجة عن السلوكيات المرورية الخاطئة، مثل السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد القيادة، بهدف تحسين تجربة التنقل وضمان سلامة الجميع على الطرق.