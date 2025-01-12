خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 20 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف حملاتها لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة، منها 602 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و20823 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و1127 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.