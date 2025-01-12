ضبط تشكيلات عصابية تسرق هواتف ومتعلقات تحت تهديد السلاح في 5 محافظات

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن الغربية، الجيزة، السويس، دمياط، والدقهلية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيل عصابي يتكون من عاطلين ومالك مخزن خردة، تخصصوا في سرقة الزوايا الحديدية من الأراضي الزراعية بمديرية أمن الغربية، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وتم ضبط الزوايا الحديدية المستولى عليها.

وفي مديرية أمن الجيزة، تم ضبط شخصين قاما بمغافلة مواطن وسرقة هاتفه المحمول باستخدام دراجة نارية، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين.

كما تم ضبط 3 أشخاص سرقوا مركبة "توك توك" وهاتف محمول من أحد الأشخاص، حيث اعترفوا ببيع المسروقات لدى عميل تم ضبطه.

وضبط 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مواتير مياه من مخزن تحت الإنشاء، وتم ضبط المسروقات ومتحصلات البيع.

وضبط سيدة وشخصين لقيامهم بمغافلة شخص وسرقة هاتفه المحمول.

وفي السويس، تم ضبط سائقين بشركة لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من مكتب الشركة بعد الاستيلاء على مفاتيح المكتب، وتم ضبط المبلغ المستولى عليه.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 أشخاص استوقفوا طالباً وسرقوا هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط السلاح والهاتف.

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط 5 أشخاص سرقوا حقيبة بها مبلغ مالي من محصل مصنع أخشاب تحت تهديد السلاح، وتم ضبط جزء من المبلغ وبندقية وآلة مستخدمتين في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم السرقات.