قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم" و"لواء الثورة" إلى جلسة 11 فبراير المقبل لورود باقي الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية "طلائع حسم" الإرهابية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.