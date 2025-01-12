لمدة 15 يومًا.. غلق كلي لمسطح كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي بالقاهرة (تحويلات مرورية)

كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد علي فهمي والخاص بمحطة مياه أبوعقيل.

وقال مصدر أمني إنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين:

- المرحلة الأولى: تنفيذ الغلق الكلي لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة إلى مناطق المقطم، مع تحويل حركة المرور إلى الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى في الاتجاه نفسه.

- المرحلة الثانية: تنفيذ الغلق الكلي لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق المقطم إلى محور محمد علي فهمي، مع تحويل حركة المرور إلى الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى في الاتجاه نفسه.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون ليلاً ونهاراً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/1/2025 ولمدة 15 يوماً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.