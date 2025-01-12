قوافل المحافظات.. استخراج 4993 بطاقة رقم قومي و22 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً إلى عدد من المحافظات لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين، مثل إصدار بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة.

وشملت القوافل محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، وأسفرت عن استخراج 4993 بطاقة رقم قومي و22308 مُصدرات مميكنة. وبسبب الإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل اعتباراً من 11 يناير 2025.

كما يواصل القطاع تلقي الاتصالات عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تلبية مختلف الطلبات من خلال الأرقام المختصرة 15340 و15341، وأسفر ذلك عن استخراج 1092 بطاقة رقم قومي و135 مُصدر مميكن.

وعلاوة على ذلك، استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية، حيث أرسل مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي لـ39 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات. كما تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين في العاصمة الإدارية والجهات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل المركز النموذجي "قادرون باختلاف" استقبال كبار السن وذوي الهمم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ240 مواطناً ومواطنة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتيسير تقديم الخدمات الجماهيرية، مما لاقى قبولاً وإعجاباً من المواطنين.