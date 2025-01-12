لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

01:13 م الأحد 12 يناير 2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها في تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، لا سيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. في إطار سياستها الهادفة لمراعاة حقوق الإنسان، قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ خطوات تيسيرية للمواطنين والمترددين.

وتم استقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية في مختلف أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية، حيث تم إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة.

وتؤكد الوزارة على التزامها بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حصول المواطنين على المستندات الشرطية، مما يعكس التزامها بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من المنظومة الأمنية المعاصرة.

وزارة الداخلية الخدمات والمستندات الشرطية الإدارة العامة للجوازات والهجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوافل المحافظات.. استخراج 4993 بطاقة رقم قومي و22 ألف "مصدر مميكن"

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين