الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها في تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، لا سيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. في إطار سياستها الهادفة لمراعاة حقوق الإنسان، قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ خطوات تيسيرية للمواطنين والمترددين.

وتم استقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية في مختلف أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية، حيث تم إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة.

وتؤكد الوزارة على التزامها بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حصول المواطنين على المستندات الشرطية، مما يعكس التزامها بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من المنظومة الأمنية المعاصرة.