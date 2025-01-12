تغيب "سوزي الأردنية" عن جلسة النطق بالحكم في استئنافها على حبسها سنتين

كتب- أحمد عادل:

تغيبت البلوجر سوزي الأردنية عن جلسة النطق بالحكم في معارضتها على حكم حبسها لمدة سنتين، والتي كانت مقررة اليوم بمحكمة مستأنف شمال القاهرة بالعباسية.

وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت سابقًا حكمًا بحبس سوزي لمدة سنتين، مع تغريمها 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها بألفاظ خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي جلسة سابقة، دفع محامي المتهمة، المستشار أشرف عبد العزيز، بعدم توافر أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، مشيرًا إلى أن المتهمة كانت تفتقر إلى الإرادة الكاملة. كما ذكر بطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرًا إلى أن المتهمة من مواليد 2006 وبالتالي تكون قاصرة.