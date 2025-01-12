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القبض على عصابة تخصصت في السرقة بالإكراه بكرداسة

12:53 م الأحد 12 يناير 2025

ضبط - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الشرطة في كرداسة من القبض على 3 متهمين شكلوا عصابة متخصصة في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

كشفت تحريات الرائد محمد سعودي، رئيس المباحث، تورط 3 أشخاص في حادث سرقة مركبة "توك توك" وهاتف محمول تحت تهديد السلاح.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصرفهم في المسروقات عن طريق بيعها لدى عميل "سيء النية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم ضبطه. كما تم ضبط المسروقات بناءً على إرشادهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على عصابة لسرقة بالإكراه كرداسة
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