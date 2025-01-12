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سقوط 234 ديلر مخدرات و18 لصًّا في حملة أمنية بالمحلة الكبرى

12:19 م الأحد 12 يناير 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون، مرتكبي وقائع السرقة، وحائزي ومتجري المواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى.

أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 221 قضية إتجار بالمواد المخدرة تم خلالها القبض على 234 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 1.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، قرابة 4 كيلو جرام من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 18 متهماً لارتكابهم 13 واقعة سرقة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية.

حملة أمنية المحلة الكبرى الخارجين على القانون وقائع سرقة المواد المخدرة
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