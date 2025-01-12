صور| رئيس مجلس الدولة يشارك في ندوة حول "الدور الإنشائي للقضاء الإداري" بالمغرب

كتب- أحمد أبو النجا:

أكّد رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار أحمد عبود، يرافقه وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري"، وذلك تلبية لدعوة كريمة من المستشار محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية على المستوى الدولي.

وقدّم رئيس مجلس الدولة عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما عبّر عن تقديره للمستشار عبدالعتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما تخللها من مداخلات علمية مثمرة من جانب قضاة محكمة الاستئناف الإدارية، التي أثرت النقاش القانوني.

وخلال الندوة، قدّم المستشارون أعضاء مجلس الدولة عرضاً لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية، والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.

وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية في البلدين المصرية والمغربية، وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.

تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.