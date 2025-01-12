"خلصوها في القسم"..ماذا حدث بين "هدير عبدالرازق" ووالدها و"محمد أوتاكا" في التجمع؟

كتب - أحمد عادل

كشف مصدر مطلع آخر تطورات القبض على البلوجر “هدير عبد الرازق” ووالدها، والبلوجر “محمد أوتاكا” داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” إن البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها تصالحا مع البلوجر “محمد أوتاكا” في قسم الشرطة في وقت متأخر بعد القبض عليهم، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها اتهما البلوجر “محمد أوتاكا” بالتقاط فيديوهات مخلة لها، بينما اتهمهما الأخير بالخطف والاحتجاز لإجباره على توقيع إيصالات وشيكات بنكية.

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل البلوجر “هدير عبد الرازق” ووالدها، والبلوجر “محمد أوتاكا” بعد التصالح في الاتهامات المتبادلة.