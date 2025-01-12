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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بـ"صحراوي الإسكندرية"

11:05 ص الأحد 12 يناير 2025

انقلاب سيارة سوزوكي- ارشيف

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي نطاق أكتوبر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر عن الحادث إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج مع تجنيب السيارة نهر الطريق.

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