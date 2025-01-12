إغماء وسام أبو علي على متن طائرة الأهلي ومصدر يكشف حالته

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بمطار القاهرة إن وسام أبو علي مهاجم الأهلي أصيب بحالة إغماء فجر الأحد.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن مهاجم الأهلي الفلسطيني أصيب بهبوط على متن الطائرة القادمة من كوت ديفوار.

وعن حالة الدولي الفلسطيني، أوضح المصدر أنه خضع للإسعافات اللازمة من قبل طبيب الحجر الصحي وغادر بعدها.

إصابة وسام أبو علي تعيد للأذهان موقف صعب تعرض له قبل 4 سنوات تحديدا في أثناء احترافه في دوري الدرجة الثانية الدنماركي.

يوم 11 سبتمبر 2021 حدثت واقعة صعبة على كرة القدم الدنماركية، سقط وسام أبو علي اللاعب صاحب الأصول الفلسطينية على أرض ملعب مباراة فينديسل ولينجبي نتيجة توقف قلبه، وتم نقله للمستشفى وخضوعه للعلاج.